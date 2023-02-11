Защита Фургала считает, что приговор оглашен с нарушениями и должен быть отменен

Приговор в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должен быть немедленно отменен из-за того, что был оглашен от имени судьи, а не Российской Федерации, как этого требует закон, сообщил адвокат осужденного экс-губернатора Александр Старцев:

— Суд сегодня огласил только вводную и резолютивную части приговора, при этом сделал это с грубейшими нарушениями закона. <…> По всей видимости, апелляционной инстанции придется нелегко, так как если следовать требованию закона, этот приговор подлежит безусловной отмене.

Приговор намерены обжаловать в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Суд 10 февраля приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы. Приговор вынесен по уголовному делу об организации и покушении на убийства.



Прокурор в суде запрашивал для Сергей Фургала 23 года лишения свободы. Коллегия присяжных заседателей признала его виновным в организации покушения на убийство предпринимателя из Амурской области Александра Смольского.

По материалам дела, в 2000-х годах Фургал открыл в Амурской области пункт приема металла. Аналогичный бизнес там вел Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Из-за этого у них возник конфликт. В итоге в 2004 году в гараж Смольского, где он находился в тот момент, нападавшие бросили две гранаты. По счастливой случайности бизнесмен выжил.

Сергею Фургалу 52 года. Он был депутатом Государственной думы V, VI, VII созывов. Хабаровский край политик возглавлял с сентября 2018-го по июнь 2020 года. Уволен с должности губернатора указом президента России Владимира Путина в связи с утратой доверия.

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Маргарита Головатенко