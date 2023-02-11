Военные США сбили над Аляской воздушный объект

Американские военные сбили над Аляской воздушный объект, сообщил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби.



— Я могу подтвердить, что Министерство обороны в последние 24 часа отслеживало высотный объект в воздушном пространстве Аляски, — приводит его слова RT.

Объект летел на высоте 12 км и представлял опасность для гражданских самолетов. Приказ президента США Джо Байдена о том, чтобы сбить объект, был выполнен. Летательный аппарат упал на лед в территориальных водах США.

В феврале через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток за несколько дней пролетел китайский аэростат. Китайская сторона выражала «сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат».

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Маргарита Головатенко