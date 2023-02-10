В ООН заявили о важности экспорта российских удобрений

Сделка должна помочь в борьбе с угрозой глобальной продовольственной безопасности, считают в ООН



Важно обеспечить экспорт российских удобрений по «продуктовой сделке», заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

— Это часть подписанных договоренностей и это крайне важно в контексте усилий по борьбе с угрозой глобальной продовольственной безопасности, — приводит его слова «РИА Новости».

Зерновую сделку 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В январе Стефан Дюжаррик заявил, что организация продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

В ноябре 2022 года первое судно с удобрениями из России отправилось в Африку из порта Нидерландов. Из порта отправилась первая из поставок, предназначенных для стран африканского континента.

Председатель комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений, глава совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин отмечал, что из-за санкций в европейских портах на тот момент было заморожено более 400 тыс. тонн российских удобрений. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».



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Маргарита Головатенко