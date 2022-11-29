Первое судно с удобрениями из России вышло из порта Нидерландов в Африку
Первое судно с удобрениями из России отправилось в Африку из порта Нидерландов, сообщил офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
— Первая партия удобрений объемом 20 тыс. тонн отправилась из Нидерландов на зафрахтованном ВПП судне MV Greenwich и направилась в Малави через Мозамбик, — приводит RT слова сообщения.
Из порта отправилась первая из поставок, предназначенных для стран африканского континента.
На прошлой неделе председатель комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений, глава совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин сообщал, что из-за санкций в европейских портах сейчас заморожено более 400 тыс. тонн российских удобрений. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии