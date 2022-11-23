В портах Европы заморожено более 400 тыс. тонн российских удобрений — это много или мало?

Из-за санкций в европейских портах сейчас заморожено более 400 тыс. тонн российских удобрений. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил председатель комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений, глава совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин.

— У «Уралхима» в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Голландии было заморожено 262 тыс. тонн, у «Акрона» — 52 тыс. тонн и «Еврохима» почти 100 тыс. тонн, — отметил он.

По словам Мазепина, «Уралхим» хочет попросить ООН разблокировать в Европе все 260 тыс. тонн удобрений для безвозмездной поставки в Африку.

400 тыс. тонн российских удобрений — это:

0,68% от объема произведенных в 2021 году удобрений в стране — 58,6 миллиона тонн.

— 58,6 миллиона тонн. 2 тысячи партий гуманитарной помощи, которую Казань собрала и отправила в Лисичанск за неполный ноябрь, — 200 тонн.

— 200 тонн. 5,5 объема экспорта масла и его фракций в Евросоюз в январе — сентябре 2022 года — 71,7 тысячи тонн на €103,6 миллиона.



— 71,7 тысячи тонн на €103,6 миллиона. 3,74% от вывезенной в рамках «зерновой сделки» из Украины сельскохозяйственной продукции — 10,7 миллиона тонн на 15 ноября.

— 10,7 миллиона тонн на 15 ноября. 10 партий арестованного российского аммиака, который продала Украина, — 40 тысяч тонн.

— 40 тысяч тонн. Пять партий пшеницы, которые отправит Украина в рамках Продовольственной программы ООН, — 80 тысяч тонн. Одна половина якобы отправится в Эфиопию, вторая — в Йемен и Афганистан.

— 80 тысяч тонн. Одна половина якобы отправится в Эфиопию, вторая — в Йемен и Афганистан. Квота на экспорт из России карбамида — азотного удобрения — до конца 2022 года .

. Две квоты на экспорт аммиачной селитры — 200 тысяч тонн.

— 200 тысяч тонн. Чуть меньше партии зерна, которую готова отправить Россия бесплатно в бедные страны, — 500 тысяч тонн.

— 500 тысяч тонн. 44 партии гуманитарной помощи, которую собрали москвичи для Донбасса с февраля, — 900 тонн.



— 900 тонн. 2,5 партии гумпомощи от МЧС для жителей новых территорий РФ — 152 тысячи тонн.

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Дарья Пинегина