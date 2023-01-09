В ООН заявили, что работают над снятием препятствий для экспорта российских удобрений

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений:



По его словам, в ООН сосредоточены на попытках снять препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений, не находящихся под санкциями.

— Мы постоянно стараемся добиться прогресса, — приводит его слова «РИА Новости».

В ноябре 2022 года первое судно с удобрениями из России отправилось в Африку из порта Нидерландов. Из порта отправилась первая из поставок, предназначенных для стран африканского континента.

Председатель комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений, глава совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин отмечал, что из-за санкций в европейских портах на тот момент было заморожено более 400 тыс. тонн российских удобрений. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».



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Маргарита Головатенко