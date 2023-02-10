Число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 18 342 человек
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло уже 18 342 граждан. Об этом сообщают местные власти.
При этом травмы получили 72 424 человека. Вечером 9 февраля сообщалось о 64 194 раненных.
По последним данным, число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 1 347 человек, пострадавших — до 2 295 граждан.
Сообщается, что за последние 24 часа из-под завалов живыми извлекли 121 человека. Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай, в провинциях Килис, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана и Османие спасательные мероприятия в основном закончены.
Всемирный банк принял решение выделить Турции $1,78 млрд для ликвидации последствий землетрясений и оказания чрезвычайной помощи. ВБ также занялся оперативной оценкой ущерба, дабы понять масштабы трагедии и определить более приоритетные области для восстановления и реконструкции.
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