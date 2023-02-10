Владимир Путин призвал преодолеть зависимость от иностранных компаний в лесопромышленной отрасли
Президент России Владимир Путин признал высокую зависимость страны от иностранных партнеров в лесопромышленной отрасли. Об этом сообщает RT.
— Конечно, ключевой вопрос — это наличие современных технологий и оборудования для переработки леса. К сожалению, здесь пока сохраняется высокая зависимость от зарубежных партнеров. Я прекрасно понимаю, да и все мы понимаем, что задача непростая, но, безусловно, эту зависимость нужно преодолевать, — подчеркнул он.
По словам главы государства, в стране необходимо развивать собственную технологическую базу деревообработки и модернизировать целлюлозно-бумажную промышленность.
Отметим, что сегодня президент России посетил Архангельскую область. Там он провел совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса.
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