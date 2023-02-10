Александр Тищенко покинул пост главы банка «Зенит»

Фото: пресс-служба банка «Зенит»

Общее собрание акционеров банка «Зенит» приняло решение о смене руководителя кредитной организации. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе кредитной организации, 9 февраля были прекращены полномочия председателя правления банка «Зенит» Александра Тищенко.

— Свою шестилетнюю задачу перед акционером выполнил. Банк приносит целевую доходность, которую мы принимали еще в 2020 году. Потому ухожу из оперативного управления банком с чувством исполненного долга. В этом году банку предстоит обновить стратегию. У меня есть собственные планы развития в финансовой сфере, — прокомментировал Тищенко.

Фото: пресс-служба банка «Зенит»

До момента назначения нового председателя правления временное исполнение обязанностей возложено на заместителя председателя правления банка «Зенит» Сергея Кулаковкина.

До перехода в банк Александр Тищенко работал в аудиторских компаниях и предприятиях реального сектора. С 2006 года занимал руководящие позиции в ПАО «Татнефть» и его дочерних структурах. С апреля 2018 года Тищенко вошел в состав руководства банка «Зенит» в должности старшего вице-президента. В июне 2019 года стал акционером кредитной организации, выкупив долю у Группы НЛМК. С сентября 2019 года занимал должность главного управляющего директора банка и отвечал за обновление корпоративной стратегии организации. В 2020 году Тищенко назначили на должность председателя правления.

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Айрат Назипов