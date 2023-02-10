Максим Топилин о фильме «Чебурашка»: «Это добрая история, которая чему-то учит»

Фото: скриншот фильма

Фильм «Чебурашка» — это добрая история, которая учит прощать. Таким мнением поделился депутат Госдумы Максим Топилин в беседе с «ФАН».

— Как ни странно, посмотрел фильм. Мне понравилось больше, чем детям. Это добрая история, которая чему-то учит — учит прощать. Это детям очень важно. Они должны из фильма извлекать урок. После фильма я со своими девочками обсуждал его, и пришли к выводу, что самое ценное в фильме — это умение прощать, умение входить в состояние других людей, умение забывать то, что кто-то кому-то смог причинить боль: умышленно или неумышленно. Вот самое важное в этом фильме, — отметил он.

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» от режиссера Дмитрия Дьяченко превысили в России 6 млрд рублей. Фильм «Чебурашка», вышедший в российских кинотеатрах 1 января, стал самой кассовой картиной, обойдя комедию Клима Шипенко «Холоп» (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар» (2009).



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Елизавета Пуншева