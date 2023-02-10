В Татарстане появятся 5 новых площадок для собак в общественных пространствах
Пять новых площадок для собак появятся в общественных пространствах Татарстана в 2023 году. Об этом сообщила директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.
Новые объекты появятся:
- в Казани в парке у ЖК «Светлая Долина» улица А. Курынова;
- в Зеленодольске в парке Алтынова в рамках комплексного благоустройства улицы Комарова;
- в Агрызе в Ленинский парк, улица Вокзальная;
- в Заинске в парке «Молодежный»;
- в Лениногорске на территории спортивного кластера в рамках стратегии развития каскада верхних прудов по улице Менделеева.
Наиля Зиннатуллина также сообщила, что в этом году в Татарстане благоустроят более 10 пространств у воды для отдыха. В республики откроют три новых пространства для купания. Они станут альтернативой пляжу «Камское море».
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