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В Татарстане появятся 5 новых площадок для собак в общественных пространствах

12:01, 10.02.2023
В Татарстане появятся 5 новых площадок для собак в общественных пространствах
Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Пять новых площадок для собак появятся в общественных пространствах Татарстана в 2023 году. Об этом сообщила директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Новые объекты появятся:

  • в Казани в парке у ЖК «Светлая Долина» улица А. Курынова;
  • в Зеленодольске в парке Алтынова в рамках комплексного благоустройства улицы Комарова;
  • в Агрызе в Ленинский парк, улица Вокзальная;
  • в Заинске в парке «Молодежный»;
  • в Лениногорске на территории спортивного кластера в рамках стратегии развития каскада верхних прудов по улице Менделеева.

Наиля Зиннатуллина также сообщила, что в этом году в Татарстане благоустроят более 10 пространств у воды для отдыха. В республики откроют три новых пространства для купания. Они станут альтернативой пляжу «Камское море».

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Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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