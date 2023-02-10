В Татарстане благоустроят более 10 территорий у воды

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В этом году в Татарстане будет благоустроено более 10 пространств у воды для отдыха жителей республики. Об этом сообщила директора Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

По ее словам, в республике откроют три новых пространства для купания. Они станут альтернативой пляжу «Камское море».

На этой неделе «Реальное время» писало, что в пяти районах Татарстана проведут работы по очищению и экореабилитации озер. Также там выполнят противопаводковые и руслорегулирующие мероприятия. На это выделят 276,3 млн рублей.



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Айрат Назипов