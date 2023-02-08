В Татарстане расчистят водоемы за 276,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В пяти районах Татарстана проведут работы по очищению и экореабилитации озер. Также там будут проведены противопаводковые и руслорегулирующие мероприятия. На это выделят 276,3 млн рублей.

Больше всего выделили денег на реку Агрызку. Там необходимо провести руслорегулирующие мероприятия за 95,3 млн рублей. Еще 89,8 млн рублей потратят на противопаводковые мероприятия в деревне Татарское Танаево Зеленодольского района республики.

Также работы будут проведены на реках Маркса (Тюлячинский район), Петьялка (Зеленодольский район), Сарашлы (Актанышский район) и на озерах в селе Большое Мереткозино (Камско-Устьинский район).

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Все работы необходимо провести до 30 ноября 2022 года.

В октябре прошлого года в Бугульме одобрили проект третьей очереди благоустройства центрального водоема. Узнать о планах строителей можно в большом материале «Реального времени».



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Айрат Назипов