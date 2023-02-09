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ФК «Нефтехимик» уступил «Краснодару-2» в контрольном матче

13:03, 09.02.2023
ФК «Нефтехимик» уступил «Краснодару-2» в контрольном матче
Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл «Краснодару-2» в товарищеской встрече. Игра, проходившая в турецком Белеке, завершилась победой «быков» со счетом 3:1.

В первом тайме отличился игрок нижнекамской команды Владимир Москвичев. «Нефтехимик» вел в счете вплоть до 70-й минуты. Но уже в последние 20 минут игры татарстанская команда пропустила 3 мяча.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

В предыдущем матче нижнекамская команда всухую обыграла ФК «Кызыл-Жар». Игра завершилась со счетом 2:0.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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