ФК «Нефтехимик» уступил «Краснодару-2» в контрольном матче
Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл «Краснодару-2» в товарищеской встрече. Игра, проходившая в турецком Белеке, завершилась победой «быков» со счетом 3:1.
В первом тайме отличился игрок нижнекамской команды Владимир Москвичев. «Нефтехимик» вел в счете вплоть до 70-й минуты. Но уже в последние 20 минут игры татарстанская команда пропустила 3 мяча.
В предыдущем матче нижнекамская команда всухую обыграла ФК «Кызыл-Жар». Игра завершилась со счетом 2:0.
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