В МИД России предупредили о последствиях для США после уничтожения «Северных потоков»

В МИД России прокомментировали расследование американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который обвинил власти США и Норвегии в подрыве «Северных потоков»:

— Расследование Херша для Москвы сенсацией не стало, изначально было понятно, кто заинтересован в подрыве «Северных потоков», — сказал «РИА Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он предупредил, что после расследования журналиста США будут ждать последствия, несмотря на опровержения Вашингтона.

Фото: angi.ru

85-летний Сеймур Херш рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. Статья опубликована на его сайте, сам журналист подтвердил ее подлинность корреспонденту «РИА Новости». «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.



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Айрат Назипов