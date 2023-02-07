Мужчины из Казани уверены, что подарок любимой на 8 Марта важнее, чем презент в день бракосочетания

20% мужчин из Казани уверены, что их вторая половинка расстроится, если на день бракосочетания останется без подарка. Представители сильной половины считают, что презент гораздо более важно преподнести на 8 Марта (23%). Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

При этом выяснилось, что для женщин день бракосочетания все же важнее 8 Марта: отсутствие поздравлений от второй половинки обидит 22 и 18% соответственно.

Фото: pxhere.com

Также выяснилось, что женщины в свою очередь переоценивают значение для мужчин таких праздников, как Новый год и 23 февраля. Позицию о том, что их вторые половинки расстроятся, если останутся без поздравления, разделяют 17 и 23% опрошенных женщин. Лишь 10% мужчин также упомянули эти даты.

Ко всему прочему аналитики также выяснили, что женщины не дооценивают значимость Дня святого Валентина для мужчин. Большинство представительниц прекрасного пола уверены, что для сильной половины этот праздник мало что значит. При этом исследование показало, что 5% мужчин ждут поздравлений на 14 февраля.

В то же время опрос показал, что мужчины и женщины прекрасно понимают, что нельзя забывать про день рождения своей второй половинки (55 и 52% соответственно).

После каникул сообщалось, что подарки, которые им подарили на Новый год, не устроили 14% казанцев. Также аналитики выяснили, что 37% респондентов скорее удовлетворены полученными новогодними презентами. При этом исследование показало, что большинство казанцев довольным тем, что им подарили на Новый год, а каждый второй удовлетворен праздничными презентами на 100%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов