Власти Казани переименовали музыкально-хоровую школу в честь Федора Шаляпина

Фото: google-maps (скриншот)

В Казани переименовали «Детскую музыкально-хоровую школу» (ул. Качалова 107). Постановление подписал руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров.

— Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая школа» г.Казани в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая школа им.Ф.И.Шаляпина» г.Казани, — сказано в документе.

Изменения в устав школы должны быть внесены в течение месяца со дня принятия постановления. Отмечается, что такое решение было принято в рамках мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Федор Шаляпин родился и вырос в Казани. Здесь же впервые выступил на театральной сцене. Русский оперный и камерный певец обладал уникальным басом. В разное время он был солистом Большого и Мариинского театров, Метрополитен-оперы. Его репертуар насчитывал почти 400 произведений — оперных арий, песен и романсов. В 1918 году Шаляпин первым из деятелей искусств Советской России получил звание народного артиста республики.

Кабмин Татарстана утвердил план основных мероприятий по подготовке и проведению в 2023 году празднования 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина. В списке пять мероприятий в рамках организации и проведения XLI Международного оперного фестиваля имени Ф.И. Шаляпина, 11 выставочных проектов, четыре мероприятия в области исполнительного искусства, а также шесть памятно-мемориальных мероприятий и три информационных.

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Айрат Назипов