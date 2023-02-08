Власти Татарстана утвердили план мероприятий по подготовке празднования 150-летия Федора Шаляпина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил план основных мероприятий по подготовке и проведению в 2023 году празднования 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина. Контроль за его исполнением возложен на вице-премьера республики Лейлу Фазлееву.

В списке пять мероприятий в рамках организации и проведения XLI Международного оперного фестиваля имени Ф.И. Шаляпина, 11 выставочных проектов, четыре мероприятия в области исполнительного искусства, а также шесть памятно-мемориальных мероприятий и три информационных. Среди дополнительных мероприятий литературно-музыкальная гостиная «Великий голос России», ежеквартальные лекции по творчеству Федора Шаляпина, театральный ворк-шоп с мастер-классами и созданиями театральных образов ролей Федора Шаляпина, а также музыкальный экскурс «Вдоль по речке, вдоль да по Казанке».

В феврале планируется издать каталог «Шаляпин в Казани». Ответственный исполнитель — Институт языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, указ о праздновании 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина раис Татарстана Рустам Минниханов подписал летом 2022 года. Документом также утвержден оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий. Его возглавил руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров.



Выросший в бедных закоулках Казани, Федор Шаляпин вошел в число певцов, сформировавших картину всего музыкального мира первой четверти XX века. 13 февраля исполнится 150 лет со дня его рождения. Федор Шаляпин и его музыкальный талант осчастливили своим появлением на свет в 1873 году именно нашу землю. Подробнее о нем — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина