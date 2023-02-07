СМИ: правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard 1
Правительство Германии разрешило поставку Украине 178 танков Leopard 1, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в ведомстве.
— Федеральное правительство делает еще один большой шаг в сфере помощи Украине оружием. Федеральный совет национальной безопасности одобрил поставку 178 танков Leopard 1, — приводит сообщение «РИА Новости».
На позапрошлой неделе власти Германии объявили о решении отправить на Украину 14 танков Leopard 2. Также они разрешили другим странам поставлять их киевскому режиму. На такой шаг немецкое правительство не решалось многие месяцы, несмотря на регулярные просьбы Украины.
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