Банк Казани стал участником «зонтичного» механизма оформления поручительств

Фото: предоставлено пресс-службой Банка Казани

Банк Казани стал участником «зонтичного» механизма оформления поручительств от Корпорации МСП. Теперь предприниматели, у которых не хватает залога на кредит, могут оформить поручительство вместе с кредитом в «одном окне» без дополнительных комиссий.

Банк Казани стал участником «зонтичного» механизма предоставления поручительств от АО «Корпорация «МСП». «Зонтичный механизм» — это легкий и быстрый способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. Корпорация МСП гарантирует банку выполнение обязательств предпринимателя по кредиту и оформляет поручительство до 50% заявленной суммы.

Поручительство в рамках «зонтичного» механизма оформляется вместе с кредитом в «одном окне» без дополнительного анализа кредитоспособности заемщика. Со стороны клиента не требуется дополнительных оплат и документов, достаточно только подать заявку на кредит.

Минимальная сумма кредита составляет 10 миллионов рублей, срок — от 3 месяцев до 7 лет.

Вы можете получить кредит с поручительством от Корпорации МСП на развитие бизнеса, инвестиционные цели, пополнение оборотных средств. Также доступно рефинансирование кредита другого банка.

Узнайте требования к заемщикам на получение кредита вместе с поручительством в телеграм-чате Банка Казани или направьте сообщение в мессенджер WhatsApp. Следите за новостями о специальных предложениях в телеграмм-канале @bankofkazan_news.

Реклама. ООО КБЭР «Банк Казани»