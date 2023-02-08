Татарстанца обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника ГИБДД

Жителя Мамадыша обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Завершено расследование уголовного дела, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в июне 2022 года 33-летний татарстанец, будучи пьяным, сел за руль автомобиля, не справился с управлением и врезался в столб. Прибывший на место происшествия сотрудник ГИБДД потребовал, чтобы тот сел в служебный автомобиль. В ответ на это обвиняемый оскорбил его нецензурной бранью.

Мужчину доставили на медосвидетельствование в больницу, где он продолжил оскорблять сотрудника ГИБДД, схватил его за одежду и произвел бросок через правое плечо. После того, как инспектор потерял равновесие и упал, татарстанец напал на него сверху. В результате представитель власти получил травму коленного сустава.

Фото: realnoevremya.ru

Обвиняемый причастности к совершению преступления вины не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также в Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Набережных Челны, обвиняемого в применении насилия в отношении представителей власти, неуважении к суду, умышленном повреждении чужого имущества и других преступлениях.

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Елизавета Пуншева