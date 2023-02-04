Татарстанца будут судить за наезд на двух полицейских, неуважение к суду и ряд других преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Следственными органами СК России по Татарстану завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Набережных Челны, обвиняемого в применении насилия в отношении представителей власти, неуважении к суду, умышленном повреждении чужого имущества и других преступлениях.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий, в январе прошлого года обвиняемый под надуманными предлогами пытался вымогать у двух жителей Челнов деньги, а получив отказ повредил принадлежащее им имущество.

В последующем он стал уклоняться от явки в полицию, в связи с чем было принято решение о том, чтобы привести его принудительно. Так, 1 марта к сидевшему за рулем автомобиля мужчине подошли полицейские и предложили проследовать с ними, однако злоумышленник совершил на них наезд, после чего попытался скрыться. В ходе погони он совершил столкновение с несколькими десятками автомобилей, в том числе служебный автомашиной МВД.

Задержать его удалось после того как один из водителей перегородил дорогу своим автомобилем. Помимо этого, в сентябре, в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства следователя, обвиняемый публично оскорбил председательствующего.

Причастность к совершению преступления он не признал. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в октябре Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ) после нападения на сотрудника Госкомитета республики по биоресурсам.

Следствие установило, что вечером 3 сентября гражданин после ссоры с руководителем районного (межрайонного) отдела комитета начал душить его. Инспектор получил телесные повреждения.



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Максим Кокунин