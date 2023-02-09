Сегодня в Татарстане метель и до -7 градусов

В четверг, 9 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах возможна слабая метель, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем — от -2 до -7 градусов. В Казани прогнозируется от -2 до -5°С, в Набережных Челнах — от -3 до -5°С.

Днем местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 10— 11 февраля, вероятность осадков небольшая. Ночью температуры воздуха опустятся до -10..-15 градусов, а 11 февраля при прояснениях — до -19°С. Днем в республике ожидается от -3 до -9 градусов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина