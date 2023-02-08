В Турции под завалами находится семья из четырех граждан России

Под завалами в Турции находится семья из четырех граждан России. Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, шансы на их спасение еще есть.

По последним данным, в результате природной катастрофы в Турции погибли уже 7 108 человек. Еще 40 910 жителей и гостей страны пострадали.

Отметим, что в Турции продолжаются землетрясения. Одно из последних магнитудой 4,6 зафиксировали в центральной части страны почти два часа назад.

Напомним, что в Татарстане организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении жителей Турции. Координировать республиканские предприятия в вопросах сбора предметов первой необходимости для пострадавших будут вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и Генеральный консул Турции.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов