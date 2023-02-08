В Казани скончался лидер польской общины Станислав Козловски

«Большая утрата для всего этнокультурного движения»



В Казани скончался председатель местной общественной организации «Поляки Казани» Станислав Веслав Козловски. Уроженец польского города Кошалин, он на родине окончил механический техникум, а впоследствии приехал в СССР, где учился в Московской высшей партийной школе (МВПШ) и получил специальность политолога.

— Уход из жизни Станислава Козловски — большая утрата не только для Ассамблеи народов Татарстана, но и для всего этнокультурного движения республики, которое потеряла яркого лидера, внесшего значительный вклад в сохранение мира и согласия на территории Татарстана, а также популяризации польской культуры, — отметили в руководстве Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана, выразив соболезнования по случаю кончины Козловски.

Как отметили в ДДН, несмотря на то, что организация поляков является одной из самых «молодых» в семье национально-культурных организаций Ассамблеи народов Татарстана, «она благодаря энергии и харизме председателя успела показать себя в лучшем качестве со всех сторон».

Фото: addnt.ru

Как Козловски рассказывал «Реальному времени», в Татарстан он переехал в 1994 году, а с 2016 года жил в Казани. В 2019 году он вошел в инициативную группу по созданию МОО «Поляки города Казани», целью которой были обозначены гармоничное развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление дружеских связей народов Татарстана и Польши, сохранение и развитие культурных традиций живущих в республике и ее столице поляков. С 2020 года Станислав Козловски возглавлял МОО «Поляки города Казани».

Прощание с ним состоится 9 февраля в 14.30 в траурном зале по адресу: Сибирский тракт, 31.

Дружба с лицеем и кино о Казани на польском языке

В 2019 году в состав инициативной группы по созданию МОО «Поляки города Казани» вошли возглавивший организацию на момент создания Владислав Филимонов, Сергей Васильев-Ботвинов, преподаватель польского языка при КФУ Магдалена Ахмадеева, Лейсан Сафиуллина и Станислав Козловски. По сути, «Поляки города Казани» продолжили инициативы «Общества Белого Орла» — организации, созданной в1992 году на базе уникального казанского «польского» лицея №5 и прекратившей деятельность в 2019-м. Новая польская община поддерживает тесную связь с учебным заведением, где преподают польский язык, а МОО «Поляки города Казани» входит в Ассамблею народов Татарстана.

«Я в 2018 году встретился с руководством лицея, и так сложилось, что наши контакты стали постоянными, а потом все это вылилось в сотрудничество», — рассказывал Станислав Козловски «Реальному времени». Фото предоставлено Станиславом Козловски (архив realnoevremya.ru)

— С лицеем №5 дружила моя супруга — пользовалась их богатой библиотекой польских книг, — рассказывал в апреле 2022 года «Реальному времени» Станислав Козловски. — А я в 2018 году встретился с руководством лицея, и так сложилось, что наши контакты стали постоянными, а потом все это вылилось в сотрудничество.

Однако работа Станислава Козловски этим не ограничивалась — местная польская организация проводила вечера в Доме дружбы народов Татарстана, прилагала усилия к креплению связей казанских поляков с исторической родиной и посодействовала съемкам фильма о Казани на польском языке, который в 2021 году выпустила на своем канале «Rosjanka Po Polsku» российский блогер Ольга Пешкова.

Инна Серова