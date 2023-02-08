«Дочка» КАМАЗа увеличила объемы производства автомобилей в Башкортостане

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

По итогам 2022 года Туймазинский завод автобетоновозов (ПАО «ТЗА) в Башкортостане увеличил выпуск продукции более чем в два раза. В 2023 году дочернее предприятие КАМАЗа планирует увеличить объёмы производства ещё на треть.

Как сообщили в пресс-службе челнинской компании, в прошлом году на заводе автобетоновозов реализовывали проекты «направленные на укрепление технологического суверенитета страны». После ухода зарубежных производителей башкирская организация оперативно нашла альтернативных поставщиков необходимых автокомпонентов.

— По итогам 2022 года объёмы реализации продукции составили 5,783 млрд рублей (в 2021 году — 2,7 млрд рублей). Основным драйвером роста объёмов производства стала прицепная техника, — отмечается в заявлении.

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

В 2023 году на заводе планируют произвести и реализовать продукцию на сумму 7,8 млрд рублей. В планах компании — выпуск около 1,5 тысячи автобетоносмесителей и почти 3 тысячи единиц прицепной техники. Также предприятие хочет обновить свой технопарк. В частности, планируется приобретение фрезерных, листогибочных станков, вальцев, гильотины.

Напомним, на автомобильном заводе КАМАЗа собрали первый обновленный магистральный тягач КАМАЗ-54901. Выпуск этой версии К5 не будет зависеть от поставок комплектующих из недружественных стран.

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Айрат Назипов