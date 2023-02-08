Один человек погиб в ДТП с КАМАЗом в Высокогорском районе Татарстана

Фото: пресс-служба ГИБДД по Татарстану

Утром 8 февраля в Высокогорском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. На 806-м километре трассы Москва — Уфа столкнулись КАМАЗ и ВАЗ-2114.

По данным ГИБДД Татарстана, водитель легковушки 1971 года рождения наехал на КАМАЗ, стоявший на обочине попутного направления. В итоге автомобилист скончался на месте аварии.



Фото: пресс-служба ГИБДД по Татарстану

Месяц назад в Госавтоинспекции Татарстана назвали число погибших в ДТП с участием припаркованных машин. За последние 5 лет в результате подобных аварий погибли 52 человека.

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Айрат Назипов