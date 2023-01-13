В Татарстане за последние 5 лет в ДТП с участием припаркованных машин погибли 52 человека

Фото: пресс-служба ГИБДД по Татарстану

В Госавтоинспекции Татарстана озвучили статистику дорожно-транспортных происшествий с участием припаркованных автомобилей за последние 5 лет. За это время в республике произошло 518 подобных аварий.

Как отметили в ГИБДД, в авариях пострадали 672 человека и еще 52 погибли. Последний случай произошел 24 октября 2022 года в Альметьевском районе республики на 217-м километре автодороги Казань-Оренбург. Девушка, за рулем Renault, не выбрала безопасную скорость и въехала в КАМАЗ, который находился на проезжей части из-за поломки. От полученных травм девушка скончалась.

— Не меньшую опасность они представляют и в населенных пунктах. Так, в прошлом году в Казани, водитель автомобиля Оpel, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на припаркованный с нарушением ПДД прицеп автомобиля КамАЗ. В результате водитель автомобиля Оpel скончался на месте ДТП, — отметили в ГИБДД.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Татарстану

Госавтоинспекция призвала водителей не оставлять свои машины у края проезжей части и на обочине, но в случае вынужденной остановки или ДТП принять все меры предосторожности. Водитель обязан включить «аварийку», выставить знак и надеть одежду с элементами световозвращающего материала.

Отметим, что за первую неделю 2023 года в Татарстане произошло 47 ДТП. За этот период на дорогах республики погибли 7 человек. Еще 77 получили травмы.



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Айрат Назипов