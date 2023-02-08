В Россию поставили минивэны и фургоны SAIC Maxus

Фото: Maxus

Дилеры поставили в Россию минивэны и фургоны китайской марки SAIC Maxus. Об этом сообщает «Газета.Ru». Средняя стоимость на автомобиль модели G90 составляет 4 млн рублей.

Так, в Благовещенске цена на семиместный минивэн SAIC Maxus G90 с турбомотором 2.0 мощностью 234 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач достигает 3,9 млн рублей.

В Москве такой же автомобиль возможно приобрести за 4,2 млн рублей. Грузовой электрический фургон SAIC Maxus EV30 c двигателем мощностью 95 л.с., запасом хода 350 км и грузоподъемностью 500 кг местный дилер предлагает за 2,7 млн рублей.

Напомним, АвтоВАЗ приобрел у ФГУП «НАМИ» активы Nissan за €1. Речь идет о 99% завода в Санкт-Петербурге «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». Оставшийся 1% предприятия остается у «НАМИ». На 6 лет сохраняется опцион по обратному выкупу активов.

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Елизавета Пуншева