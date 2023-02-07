В Татарстане Росприроднадзор в 2022 году выписал больше 6 млрд рублей штрафов за нарушения — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Росприроднадзор Татарстана на расширенном заседании обсудил итоги минувшего года. Коллегию проводит лично глава федерального ведомства Светлана Родионова.



В 2022 году сотрудники Росприроднадзора наложили больше 6 млрд рублей штрафов с более чем 100 предприятий-нарушителей.

В республике остро стоят проблемы обеспечения качественной питьевой водой, утилизации промышленных отходов и рекультивации свалок. По словам раиса Татарстана Рустама Минниханова, за последние восемь лет удалось ликвидировать шесть таких объектов.

Отметили на заседании и ужесточение требований к мусорному бизнесу. Зачастую предприятия, которые самостоятельно утилизируют свои отходы, фальсифицируют данные, чтобы не платить мусорный сбор.

В списке основных задач на этот год: сохранение Волги, контроль за работой недропользования, утилизация отходов и сокращение негативного воздействия на окружающую среду.

Татарстанские экологи в 2022 году выявили более 3,7 тысячи несанкционированных свалок с отходами на территории республики. Из общего числа нарушений 66 приходятся на зону ответственности регионального оператора. Средний размер вреда, причиненного почве, за одно нарушение составил 37 тысяч рублей.



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Маргарита Головатенко