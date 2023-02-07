США в декабре увеличили товарооборот с Россией

США в декабре 2022 года увеличили экспорт в Россию до $112,8 миллиона с ноябрьских $62,6 миллиона, а импорт из России — до $638,4 миллиона с $594,3 миллиона. Об этом со ссылкой на данные американской статистики пишет «РИА Новости».

Тем не менее в условиях антироссийских санкций, которые США продолжают вводить из-за конфликта на Украине, товарооборот был в разы ниже показателей декабря 2021 года. Тогда американский экспорт в Россию составлял $547,3 миллиона, импорт — почти $1,9 миллиарда.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин говорил, что товарооборот стран СНГ до конца года может составить $100 млрд. Также он отметил, что между его участниками из-за роста угроз и вызовов возникают разногласия, но главы государств готовы их решать.

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Айрат Назипов