В Казани из-за жалоб жителей на длительную стоянку поездов изменен график движения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани из-за жалоб жителей на длительную стоянку поездов на станции Восстание изменен график движения. Об этом сообщают в Приволжской транспортной прокуратуре.

После проверки соблюдения законодательства о безопасности движения на объектах инфраструктуры Горьковской железной дороги установлено, что на пешеходном переходе через железнодорожные пути на станции Восстание регулярно останавливаются поезда. Это ограничивает беспрепятственный проход местных жителей и вызывает риск причинения вреда их здоровью и жизни.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Теперь на станции установлен запрет на остановку подвижного состава на железнодорожном пешеходном переходе ежедневно с 6 часов утра до 8 часов вечера. Кроме того, изменен график движения поездов.

Напомним, в 2022 году со станций Горьковской железной дороги двухэтажными поездами отправили более 1,6 млн пассажиров. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Елизавета Пуншева