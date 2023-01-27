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За год перевозки двухэтажными поездами на Горьковской железной дороге выросли на 36%

13:06, 27.01.2023
За год перевозки двухэтажными поездами на Горьковской железной дороге выросли на 36%
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В 2022 году со станций Горьковской железной дороги двухэтажными поездами отправили более 1,6 млн пассажиров. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба РЖД.

На полигоне Горьковской железной дороги поезда курсируют по четырем маршрутам. Все они связаны с Москвой. Например, из столицы России пассажиры могут добраться до столицы Татарстана. Помимо Казани, поезда ездят в Ижевск, Чебоксары и Йошкар-Олу.

— Двухэтажные вагоны оснащены современными установками для поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В октябре в Казани открыли транспортно-пересадочный узел «Компрессорный». Проект совместно реализовали РЖД и Татарстан.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан

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