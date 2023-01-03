НАМИ передаст российские активы Nissan АвтоВАЗу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что российские активы Nissan, которые ранее были выкуплены подведомственным ФГУП «НАМИ», будут переданы АвтоВАЗу. Об этом сообщает РБК.

— Вы знаете, что недавно было принято решение Nissan'ом, передать акции НАМИ, но НАМИ в свою очередь эти акции передает АвтоВАЗу для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге, — сказал он.

Фото: wikimedia.org/Kazyakuruma

На прошлой неделе президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания на бывшем заводе Nissan займется сборкой автомобилей Lada, которые будут дороже основной линейки. По его словам, на заводе, который не так давно принадлежал Nissan, начнут выпускаться «не совсем премиум, но более дорогие» машины Lada. Автомобили будут классов C и D.



— Мы нацелены на то, чтобы продукция, которая будет выпускаться на площадке Nissan, она, с одной стороны, была современной, инновационной, достойной нашего потребителя, с другой стороны — не конкурировала с продукцией АвтоВАЗа, — рассказал Максим Соколов.

Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» 11 октября. Среди них — завод мощностью 100 тысяч автомобилей в год, научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» за 1 евро.



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Максим Кокунин