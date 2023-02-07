Верховный суд Татарстана утвердил приговор мировому судье в отставке

В ближайшее время осужденный мировой судья в отставке Айдар Хадиуллин из Казани может лишиться этого статуса. Сегодня Верховный суд РТ не поверил его словам о невиновности и доказательствам защиты, признав законным и обоснованным приговор за наркопреступление «коллеги».



Напомним, 6 июля 2022 года Зеленодольский горсуд признал отставника мировой юстиции Хадиуллина и его приятеля из МЧС, бывшего пристава Фархата Сафиуллина виновными в покушении на наркосбыт 58 граммов синтетических наркотиков. Не признавший вину экс-судья получил 10 лет колонии строгого режима, покаявшемуся спасателю дали на два года меньше.

Хадиуллин обжаловал приговор. Сегодня на заседании апелляционной инстанции он вместе с адвокатом просил об оправдании. Защитник Сафиуллина в интересах своего клиента убеждал Верховный суд смягчить приговор. Представитель прокуратуры РТ просил в удовлетворении жалоб отказать.

Верховный суд РТ не нашел оснований для внесения корректив в итоговое решение, напомнив осужденным, что сегодняшний результат процесса может быть оспорен в кассации в течении полугода.

Ну а в ближайшие две недели осужденных должны этапировать в одну из спецколоний для преступников из числа бывших сотрудников силовых ведомств. Вероятнее всего в Мордовию или Нижегородскую область.

Согласно вступившему в силу приговору, неустановленные лица, а также ранее знакомые между собой мировой судья Хадиуллин и пожарный Сафиуллин вступили в преступный сговор на совершение незаконного наркосбыта в крупном размере. Действовали из корысти, используя для конспирации веб-портал Hydra и мессенджер Vipole. Казанцы должны были забрать из тайника большую партию и оставить «наркозакладки» в оборудованных ими же тайниках на территории Волжска и Зеленодольска, а затем передать их адреса на портале Hydra неустановленным потребителям за отдельную плату. Однако умысел не был доведен до конца — 16 мая 2020-го машину Сафиуллина остановили. В сумке пассажира, Хадиуллина, силовики обнаружили пакет со свертками мефедрона.