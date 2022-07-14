Бывший мировой судья из Казани обжаловал свой приговор по делу о наркотиках

Как стало известно «Реальному времени», осужденный экс-судья из Казани Айдар Хадиуллин требует отмены обвинительного приговора. 6 июня 2022 года Зеленодольский горсуд признал его виновным в покушении на наркосбыт 58 граммов синтетических наркотиков и наказал 10 годами колонии строгого режима.



Вину на процессе Хадиуллин не признавал. Настаивал, что о наркотиках в своей сумке не знал, не видел, как их туда клал приятель из МЧС, бывший судебный пристав Фархат Сафиуллин, а ранним субботним утром на дороге в объезд Зеленодольска оказался ради юридической консультации — по просьбе Сафиуллина. Последний вину в преступлении полностью признал и получил на два года меньше бывшего мирового судьи Ново-Савиновского участка №10.

По мнению Сафиуллина и его адвоката, такой приговор является чрезмерно суровым.

Защитник Хадиуллина придерживается позиции своего клиента — он должен быть оправдан.

В данный момент осужденные и их адвокаты знакомятся с материалами судебного следствия, поэтому в апелляционную инстанцию дело пока не направлено, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского горсуда.

Согласно приговору, неустановленные лица, а также ранее знакомые между собой мировой судья Хадиуллин и пожарный Сафиуллин вступили в преступный сговор на совершение незаконного наркосбыта в крупном размере. Действовали из корысти, используя для конспирации веб-портал Hydra и мессенджер Vipole. Казанцы должны были забрать из тайника большую партию и оставить «наркозакладки» в оборудованных ими же тайниках на территории Волжска и Зеленодольска, а затем передать их адреса на портале Hydra неустановленным потребителям за отдельную плату. Однако умысел не был доведен до конца — 16 мая 2020-го машину Сафиуллина остановили. В сумке пассажира, Хадиуллина, силовики обнаружили пакет со свертками мефедрона.