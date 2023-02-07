Парламент Башкортостана предлагает запретить в России рекламу услуг для уклонистов

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии намерены внести на рассмотрение в Госдуму законопроект «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О рекламе». Об этом сообщили в пресс-службе парламента региона.

— Законопроектом предлагается запретить рекламу услуг по содействию освобождению граждан от исполнения воинской обязанности. Сегодня информационное пространство наполнено агрессивной рекламой такого рода. Различные коммерческие структуры обещают, что за деньги окажут уклонистам необходимые юридические или медицинские услуги и помогут им на законных основаниях избежать призыва, — заявил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

Депутаты напомнили, что, согласно законодательству, воинская обязанность граждан России предусматривает воинский учет, обязательную подготовку к военной службе, призыв, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и их прохождение во время пребывания в запасе.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

— Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы уголовно наказуемо. За неисполнение обязанностей по воинскому учету, уклонение от медицинского обследования предусмотрена административная ответственность. Реклама соответствующих услуг фактически подталкивает людей к правонарушению. Мы предлагаем запретить такую рекламу с тем, чтобы ограничить ее негативное влияние на военнообязанных граждан и на ход призывной кампании, — добавил Толкачев.

По его словам, принятие этого закона позволит давать распространению информации об услугах для уклонистов принципиальную правовую оценку.

Напомним, первое в России уголовное дело против уклонившегося от мобилизации возбудили в Пензенской области в начале октября. Мужчина отказался подписать повестку в военный комиссариат. Его задержали при силовой поддержке ОМОН.

Однако вскоре прокуратура Пензенской области признала незаконным решение о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от прохождения военной службы. Мужчина получил право на реабилитацию, включая компенсацию вреда, причиненного 48-часовым задержанием.



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Айрат Назипов