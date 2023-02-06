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В Татарстане возбудили дело после информации о получении ребенком заражения крови в больнице

18:23, 06.02.2023 1
В Татарстане возбудили дело после информации о получении ребенком заражения крови в больнице
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после информации о том, что в одной из больниц в Казани мальчик получил заражение крови из-за действий врачей.

Отец ребенка заявил, что к таким последствиям могли привести сделанные уколы от аллергии. Сейчас ребенок проходит лечение в московской больнице.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце января сообщалось, что председателю СКР повторно доложат о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили в сентябре по факту травмирования мальчика в Бугульме.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВластьМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:26
    Ладно хоть инфекцию не занесли, типа вич
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