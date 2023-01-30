Александру Бастрыкину повторно доложат о расследовании дела по факту травмирования ребенка в Татарстане

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину повторно доложат о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили в сентябре по факту травмирования мальчика в Бугульме. Мама ребенка записала обращение, в котором пожаловалась на бездействие администрации.

— Женщина вновь акцентирует внимание на бездействии чиновников, которые в ответ на обращения по поводу получения ее сыном травмы не приняли никаких мер, в том числе направленных на восстановление прав ребенка. Председатель СК России дал поручение руководителю СУ по Республике Татарстан В.А Липскому доложить о предварительных результатах расследования, поставленного на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в пресс-службе СК России.

По версии следствия, 6-летний ребенок проходил мимо заброшенного здания в Бугульме 25 июля. В тот день на мальчика упала кирпичная стена заброшенного здания. Ребенок получил черепно-мозговую травму. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В сентябре сообщалось, что по поручению Александра Бастрыкина, ход и результаты расследования были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Тогда устанавливались лица, причастные к преступлению.



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Айрат Назипов