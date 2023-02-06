Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Матч ТВ», сообщает ТАСС.

— Я ухожу, но недалеко от спорта, остаюсь в нашей спортивной семье, — сказала она.

Также спортсменка не исключила своего возможного участия в «Шоу олимпийских чемпионов».

— Планировала в конце прошлого года выступить, но сильно заболела гриппом — всей семьей переболели. Должно было все пройти красиво и красочно, но не сложилось. В этом году у «Шоу олимпийских чемпионов» юбилей, было бы здорово поучаствовать, но все это зависит от момента, — добавила Ромашина.

Фото: realnoevremya.ru

Ко всему прочему, Ромашина сообщила, что сейчас занимает руководящую должность в спортивной школе — СШОР по синхронному плаванию «Юность Москвы». Спортсменка призналась, что пока новые обязанности даются ей нелегко.

— Все же стараюсь передавать опыт и навыки девочкам, занимающимся в этой школе. Присутствую на бортике, помогаю с постановкой программ, — рассказала она.

Светлана Ромашина — российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании. Она является 21-кратной чемпионкой мира, а также 13-кратной чемпионкой Европы. Ромашина признана самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. В августе 2021 года ей вручили орден Александра Невского — за большой вклад в развитие отечественного спорта.

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Антон Гаврилов