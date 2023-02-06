В Татарстане руководителя фирмы обвинили в невыплате зарплаты свыше чем на 1 миллион рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане директора одного из фирм обвинили в невыплате заработной платы — перед сотрудниками образовалась задолженность, которая превысила 1,1 млн рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



По версии следствия, обвиняемый не выплачивал зарплату двум сотрудникам с сентября 2021 года по февраль 2022 года. При этом у руководителя фирмы была реальная возможность погасить задолженность.

Причастность к совершению преступления директор признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По состоянию на 1 января 2023 года в Татарстане отсутствовала просроченная задолженность по зарплате, согласно официальной статистике. В России на начало 2023 года суммарная задолженность по зарплате составила 642,8 млн рублей. За месяц она снизилась на 37,5%, или на 386 миллионов.

Несмотря на то, что данные официальной статистики на протяжении полугода говорят об отсутствии просроченной задолженности по зарплате в Татарстане, от силовых ведомств время от времени поступают сообщения о погашении работодателями долгов по оплате труда. Только после вмешательства судебных приставов в 2022 году зарплату смогли получить более 3 тысяч татарстанцев. В общей сложности им выплатили 139,2 млн рублей причитающейся зарплаты.



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Маргарита Головатенко