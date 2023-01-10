Исследование: 14% казанцев недовольны своими новогодними подарками

Подарки, которые им подарили на Новый год, не устроили 14% казанцев, говорится в результатах исследования сервиса SuperJob.

Также аналитики выяснили, что 37% респондентов скорее удовлетворены полученными новогодними презентами. При этом исследование показало, что большинство казанцев довольным тем, что им подарили на Новый год, а каждый второй удовлетворен праздничными презентами на 100%.

Отмечается, что доля тех, кто недоволен своими новогодними подарками больше среди мужчин(15%). Среди женщин данный показатель немного меньше и составляет 13%.

Аналитики подчеркнули, что большее недовольство вызывали подарки в виде носков и дешевых сладостей. В число подарков, которые положительно откликнулись в сердце вошли ювелирные изделия, дорогостоящие девайсы и гаджеты, косметика и парфюмерия, а также бытовая техника.

Фото: pxhere.com

Помимо этого, исследование показало, что 49% респондентов сегодня подумывают над тем, чтобы вернуть неудачные подарки обратно в магазин. При этом 41% респондентов признались, что отложат неудачные презенты в сторону до лучших времен, 12% передарят ненужные вещи. Еще 8% выбросят. Каждый двадцатый попробует их продать, 5% собираются передать новогодние презенты на благотворительность и лишь 1% вернут их тому, кто подарил.

Напомним, 10 декабря сообщалось, что треть казанцев хотели бы получить в качестве новогоднего подарка гаджеты, еще 32% — парфюмерию или косметику.



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Антон Гаврилов