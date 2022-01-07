Как Нургалиев переформировал команду, где служил Квартальнов

А самарский баскетбол пострадал после выборов мэра

Спорт всегда был и остается частью политики. «Реальное время» вспоминает о двух историях, когда изменения в политической обстановке критически сказались на спортивных командах.

Где служил Квартальнов?

В 2004 году руководителем Министерства внутренних дел стал Рашид Нургалиев. Нас этот факт заинтересовал с той точки зрения, что под эгидой министерства тут же была создана хоккейная команда ХК МВД, базировавшаяся в Твери.

Между тем, в советское время Калинин (которому потом вернули историческое название Тверь) был силен именно хоккеем. Местная команда относилась к армейским, представляя Московский военный округ, и там «служили»-играли практически все, кто не подошел ЦСКА. Не забываем, что в ЦСКА были собраны сильнейшие хоккеисты страны, а уроженцам Москвы, Воскресенска, Электростали и прочих городов области надо было где-то отдавать долг родине. И они делали это в Калинине.

В частности, там играл нынешний наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, его старший брат Андрей, да и в целом команда была сильная. Правда, на 5 лет ей пришлось перебазироваться в Липецк (1974—1979), поскольку в Калинине в это время строили ледовый дворец спорта.

Когда СССР развалился, погребя под своими останками само понятие армейского спорта, в Твери возникла профессиональная команда, которая меняла название с такой же частотой, как чекист меняет явки: «Эгида» (1990—1992), «Марс» (1992—1994), «Звезда» (1994—1996), ТХК (Тверская хоккейная команда) (1996—2004). И тут она заинтересовала Рашида Нургалиева.

Нынешний наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов играл и в СК МВО. Фото: championat.com

ХК МВД в Твери

Создать команду МВД в Твери на базе той, что 15 лет назад входила в структуру Вооруженных сил, было особенно приятно. Хотя, возможно, министр об этом даже не задумывался. Вообще, создавалось впечатление, что ХК МВД создавался только ради исторической победы 2005 года, когда в финале чемпионата высшей лиги «милиционеры» одолели подмосковный «Витязь», который изначально создавали и контролировали вполне конкретные пацаны.

Более того, год спустя ХК МВД даже переехал в Подольск, бывшую вотчиной «Витязя», демонстрируя тем самым полную и бесповоротную победу над организованной преступностью. Длилось это недолго: в 2007 году «Витязь» снова вернулся в Подольск, а ХК МВД переехал в Балашиху. В том же 2007 году клуб обзавелся еще одной командой, на этот раз футбольной. В 2008 она стартовала во второй лиге, в 2009-м играла уже в первой. Правда, в середине пути с розыгрыша снялась — деньги кончились.

Именно в Балашихе и сошлись в решающем матче за Кубок Гагарина 2010 года ХК МВД и казанский «Ак Барс», после чего казанцы стали обладателями почетного трофея во второй раз подряд. А ХК МВД объединился с московским «Динамо», переживавшим на тот момент огромные финансовые сложности. Это казалось логичным: как ни крути, ХК МВД — исторически тоже команда общества «Динамо», но и тут были свои нюансы.

Именно в Балашихе сошлись в решающем матче за Кубок Гагарина 2010 года ХК МВД и казанский «Ак Барс». Фото: ak-bars.ru

Как в хоккее объединились ФСБ и МВД

Конкретно хоккейное «Динамо» никогда до сих пор не принадлежало структурам МВД, будучи спортивным подразделением КГБ. Если знать историю, то в 1954 году генсек ЦК КПСС Никита Хрущев вывел КГБ из подчинения МВД, переподчинив его непосредственно Центральному комитету Коммунистической партии. Такая ситуация длилась до 1990 года. Не случайно хоккеист, а потом и наставник «Динамо» Зинэтула Билялетдинов — полковник пограничных войск, а не МВД. И тогдашнее хоккейное «Динамо», теоретически, должно было подчиняться руководителю ФСБ Николаю Патрушеву, а не Нургалиеву.

Но это детали, любопытные тем, что армейская команда времен СССР переросла в команду МВД, а потом слилась и растворилась в команде, ранее входившей в структуру КГБ.

Что касается ТХК из Твери, то команда восстановила свой статус-кво, и вершиной ее истории стал 2017 год, когда семь ее хоккеистов выиграли золото всемирной Универсиады в Казахстане, а фарм-клуб ТГУ-«Тверичи» стал одним из базовых для сборной России среди слабослышащих, победивший на Сурдлимпиаде. А потом ТХК столкнулся с финансовыми проблемами и был расформирован.

Баскетбол времен распада СССР

В женском баскетболе ситуация после развала СССР поначалу выглядела одной из самых радужных. Столичные «Динамо» и ЦСКА, питерский и подмосковный «Спартак», волгоградское и новосибирское «Динамо», Горький и Свердловск, Пенза и Ростов-на-Дону — все они были на ходу и играли. Но 90-е годы оказали разрушительное влияние на все, включая женский баскетбол. За границу уезжали практически все лидеры сборной, денег не было совсем.

Одна из лидеров сборной России тех лет Ольга Шунейкина между Екатеринбургом и Запорожьем выбрала Украину. Там ей обещали двухкомнатную квартиру, а на Урале — только комнату в малосемейке. Украина в то время была лидером в женском баскетболе на постсоветском пространстве. Она выиграла первенство Европы 1995 года, на базе игроков и воспитанниц киевского «Динамо» был создан суперклуб «ТИМ-СКУФ», который содержал криминальный авторитет Игорь Ткаченко (он же Череп). Капитан команды Марина Ткаченко была его женой. Аббревиатура ТИМ не была переводом с английского слова «команда» — это «Ткаченко Игорь Марина». А СКУФ — «спортклуб университета физкультуры».

Киев, 1986 г. IX Летняя Спартакиада народов СССР. Ольга Шунейкина крайняя справа в нижнем ряду. Фото: 52.basketball

Ушедший в 2021 году из жизни Сергей Столов (он в начале двухтысячных поработал и в Казани) вспоминал, что две его баскетболистки вынуждены были торговать на рынке мороженым, чтобы заработать на хлеб.

Баскетболистки-россиянки в то время выходили замуж за иностранцев и уезжали из страны: Герлиц и Худашова — во Францию, Аброськина — в Мексику, Саморукова — в Грецию, Павлихина — в США.

Сам этот вид спорта из мегаполисов с командами со своими спортшколами начал перемещаться в небольшие города, типа Кропоткина или Пушкино. В больших городах вместо команд мастеров стали играть коллективы спортшкол — например, в Волгограде на смену местному «Динамо» с мощнейшим составом пришла команда «Надежда» с игроками местного ДЮСШ. Вместо профессиональной команды «Спартак» из Пензы стал играть студенческий «Спартак-Педуниверситет». Вместо профессионального «Форс-Мажора» в Питере появилась «Волна». В Москве появилась команда «Мосгорсвет-Глория-МИИТ», как раз во время, когда умерли легендарные «Спартак» и ЦСКА.

Рождение студенческо-бурмашинного суперклуба

Появление на их фоне команды ВБМ-СГАУ было неординарным решением. Над командой Самарского государственного аэрокосмического университета взяло шефство... объединение «Волгабурмаш», чьим хозяином был самарский олигарх Андрей Ищук.

Над командой Самарского государственного аэрокосмического университета взяло шефство объединение «Волгабурмаш». Фото: vbm.ru

Сама команда СГАУ была создана в 1977 году, после переезда в Куйбышев большой группы баскетболисток из Череповца. Ее тренировал один из лучших баскетболистов в истории Куйбышева Александр Власов, который через поклонника баскетбола Сергея Савельева, на тот момент заместителя губернатора области, вышел на Ищука с предложением стать спонсором команды СГАУ. В 2002 году это уже была «ВБМ-СГАУ», в ее составе играли местные воспитанницы Ольга Артешина, Екатерина Демагина, Оксана Рахматуллина, Ольга Пивоварова, бывшая баскетболистка ЦСКА Мария Степанова, плюс воспитанницы казанского баскетбола Мария Никитина и Лилия Фаттахова, а потом и Виктория Плотникова.

С 2002 по 2006 годы — золотое время самарского баскетбола, команда стала победителем и финалистом Лиги чемпионов, заняла 3-е место в Кубке ФИБА. В 2003 году по инициативе Ищука в международном календаре появилось новое состязание — клубный чемпионат мира, который его команда выиграла все четыре раза, только в последний раз под эгидой ЦСКА. Все дело в том, что в 2006 году «ВБМ-СГАУ» волшебным образом превратилось в ЦСКА.

Истоки этого превращения надо искать в событиях, происшедших годом ранее, когда в Самаре прошли выборы главы городского округа. В числе кандидатов были Михаил Дегтярев из ЛДПР, действующий мэр Георгий Лиманский, и будущий мэр Виктор Тархов.

2002—2006 годы — золотое время самарского баскетбола. Фото: eurosport.ru

Алтынбаев косвенно уничтожил самарский суперклуб, сам не зная того

Всем, кто мечтает о жаркой предвыборной гонке, предлагаем сесть в машину времени и вернуться на 15 лет назад. Тогда в Самаре была предвыборная жара, и основным ее участником стал даже не названный Дегтярев. Взрывали машину кандидата Тархова, против действующего мэра Лиманского выставляли «технического» кандидата Григория Лиманского, слесаря-ремонтника, самовыдвиженца. Кандидатов было 18 — авось, люди, перепутав, станут голосовать за однофамильца и практически тезку. В итоге при поддержке сенатора Рафгата Алтынбаева победил справедливорос Тархов и начал «расчищать поляну», в том числе от тех, кто поддержал его конкурента «единороса» Георгия Лиманского. Среди них был и Ищук, которого вскоре исключили из регионального политсовета «Единой России» и отозвали из Совета Федераций. В 2008 году Ищук продал свои активы и уехал жить в Чехию, после чего ЦСКА, он же «ВБМ-СГАУ», снялся в розыгрыша чемпионата страны.

При Тархове в силу вступила местная финансово-промышленная компания СОК, ставшая спонсором футбольной команды «Академия Коноплева» «Лада-СОК» из Тольятти. Поддерживала она и «Крылья Советов-СОК» из Димитровграда. Правда, спустя год после того, как мэр Тархов сложил свои полномочия, ушла в небытие и подконтрольная ему компания СОК.

А женский баскетбол в Самаре возродили уже под эгидой государственных структур...



Джаудат Абдуллин