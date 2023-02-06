Сегодня в Татарстане небольшой снег и до -10 градусов

Днем в понедельник, 6 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Утром в отдельных районах возможен туман.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем температуры воздуха составят от -5 до -10 градусов. В Казани ожидается от -7 до -9°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Синоптики также прогнозируют слабый до умеренного северо-восточный, северный ветер. На дорогах гололедица.

Согласно данным Гидрометцентра Татарстана, в феврале среднемесячная температура воздуха на территории республики ожидается в пределах нормы. Она составляет -10,7 градуса.



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Татьяна Демина