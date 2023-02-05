Синоптики предупредили о тумане в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вечером 5 февраля, ночью и утром 6 февраля в Казани ожидается туман. Об этом рассказали в Гидрометцентре республики.

В это же время, туман можно будет увидеть и в других районах Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что синоптики также предупреждали о гололедице на дорогах. Согласно их прогнозу, местами в республике будет идти небольшой снег.

В первой декаде февраля температура воздуха в Казани ожидается выше климатической нормы, которая составляет около -11°С, на 3–4 градуса, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев. Он не исключает, что в этом месяце возможны сильные морозы и снегопады.

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Айрат Назипов