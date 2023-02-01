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В Казани температура воздуха в первой декаде февраля ожидается выше климатической нормы

15:45, 01.02.2023 1
В Казани температура воздуха в первой декаде февраля ожидается выше климатической нормы
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В первой декаде февраля температура воздуха в Казани ожидается выше климатической нормы, которая составляет около -11°С, на 3–4 градуса. Такой прогноз дал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

Он рассказал, что на сегодняшний день погода в Татарстане формируется под влиянием обширного северо-атлантического циклона. Южные потоки обуславливают относительно высокий температурный фон.

Тимур Аухадеев не исключает, что в феврале в Казани возможны сильные морозы и снегопады. «Зима и зимний характер циркуляции воздуха сделают свое дело», — цитирует его Центр медиакоммуникаций КФУ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно данным Гидрометцентра Татарстана, в феврале среднемесячная температура воздуха на территории республики ожидается в пределах нормы. Она составляет -10,7 градуса.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:59
    В прошлом году так же было
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