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«Нижнекамскшина» предложила новый состав совета директоров

12:42, 06.02.2023
«Нижнекамскшина» предложила новый состав совета директоров
Фото: shina-kama.ru

На годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» предложило новый состав совета директоров. Об этом стало известно «Реальному времени».

Утвержденный список кандидатур для голосования по выбору в совет директоров выглядит следующим образом:

  • Андрей Бесов — заместитель генерального директора ООО «Татшина» по собственности;
  • Фаиль Миннегалиев — исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»;
  • Харис Мустафин — заместитель генерального директора АО «ТНХИ-Х»;
  • Игорь Прокопьев — заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации;
  • Алексей Сорокожердьев — заместитель генерального директора ООО «Татшина» по техносферной безопасности;
  • Ильдар Гиздатуллин — главный специалист проектного офиса ООО «Татшина»;
  • Гюзель Хабутдинова — генеральный директор ООО «Татшина»;
  • Марат Хафизов — исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама».

Отметим, что за исключением Алексея Сорокожердьева, все указанные лица уже находились в составе наблюдательного совета по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Фото: shina-kama.ru

Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев. Такое распоряжение подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Утвержденный список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» выглядит следующим образом:

  • Рафат Киямов — начальник отдела экономического анализа и планирования ООО «Татшина»;
  • Оксана Фомина — ведущий экономист отдела финансового сопровождения ООО «Татшина»;
  • Лидия Чигвинцева — начальник отдела организационно-экономического обеспечения ООО «Татшина»;
  • Радик Ахмадуллин — ведущий специалист отдела организационно-экономического обеспечения ООО «Татшина».

В конце 2022 года совет директоров «Нижнекамскшины» единогласно одобрил продажу оставшихся акций «Татшине», подконтрольной АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Он пришел к выводу, что после покупки акций «Татшина» продолжит развивать бизнес компании в строгом соответствии с действующим законодательством России.

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Айрат Назипов
Бизнес Татарстан

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