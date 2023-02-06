«Нижнекамскшина» предложила новый состав совета директоров

На годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» предложило новый состав совета директоров. Об этом стало известно «Реальному времени».

Утвержденный список кандидатур для голосования по выбору в совет директоров выглядит следующим образом:

Андрей Бесов — заместитель генерального директора ООО «Татшина» по собственности;

Фаиль Миннегалиев — исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»;

Харис Мустафин — заместитель генерального директора АО «ТНХИ-Х»;

Игорь Прокопьев — заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации;

Алексей Сорокожердьев — заместитель генерального директора ООО «Татшина» по техносферной безопасности;

Ильдар Гиздатуллин — главный специалист проектного офиса ООО «Татшина»;

Гюзель Хабутдинова — генеральный директор ООО «Татшина»;

Марат Хафизов — исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама».

Отметим, что за исключением Алексея Сорокожердьева, все указанные лица уже находились в составе наблюдательного совета по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Фото: shina-kama.ru

Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев. Такое распоряжение подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Утвержденный список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» выглядит следующим образом:

Рафат Киямов — начальник отдела экономического анализа и планирования ООО «Татшина»;

Оксана Фомина — ведущий экономист отдела финансового сопровождения ООО «Татшина»;

Лидия Чигвинцева — начальник отдела организационно-экономического обеспечения ООО «Татшина»;

Радик Ахмадуллин — ведущий специалист отдела организационно-экономического обеспечения ООО «Татшина».

В конце 2022 года совет директоров «Нижнекамскшины» единогласно одобрил продажу оставшихся акций «Татшине», подконтрольной АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Он пришел к выводу, что после покупки акций «Татшина» продолжит развивать бизнес компании в строгом соответствии с действующим законодательством России.



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Айрат Назипов