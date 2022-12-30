Совет директоров «Нижнекамскшины» одобрил продажу оставшихся акций компании «Татшине»

Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» одобрил продажу оставшихся акций компании «Татшине», подконтрольной госхолдингу «Татнефтехиминвест-холдинг». Об этом стало известно «Реальному времени».

Совет директоров «Нижнекамскшины» пришел к выводу, что после покупки акций ООО «Татшина» будет продолжать развивать бизнес компании в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.

Решение о продаже акций совет директоров принял единогласно. Воздержавшихся и противников этой идеи не было.

Фото: shina-kama.ru

Напомним, «Реальное время» уже писало, что «Татшина» завершает консолидацию 100% акций ПАО «Нижнекамскшина». Ее акционерам выставлена оферта на приобретение оставшихся 18% акций предприятия, всего на их выкуп будет направлено 277,3 млн рублей.



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Айрат Назипов