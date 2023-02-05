В Республиканской клинической инфекционной больнице произошла разгерметизация запорного крана кислородных труб

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) произошла разгерметизация запорного крана. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

— 5 февраля в 21.45 поступило сообщение о запахе газа в приемном отделении Республиканской клинической инфекционной больницы по проспекту Победы, 83 в Казани. На место выехали экстренные службы, — рассказали в МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Спустя 15 минут был дан отбой. Как выяснилось, при опрессовке кислородных труб произошла разгерметизация запорного крана. Взрыва и возгорания не было. В результате инцидента никто не пострадал.



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Айрат Назипов