В Республиканской клинической инфекционной больнице произошла разгерметизация запорного крана кислородных труб
В Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) произошла разгерметизация запорного крана. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
— 5 февраля в 21.45 поступило сообщение о запахе газа в приемном отделении Республиканской клинической инфекционной больницы по проспекту Победы, 83 в Казани. На место выехали экстренные службы, — рассказали в МЧС.
Спустя 15 минут был дан отбой. Как выяснилось, при опрессовке кислородных труб произошла разгерметизация запорного крана. Взрыва и возгорания не было. В результате инцидента никто не пострадал.
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