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Челнинский «КАМАЗ» поменял соперников на сборах в Турции

18:34, 05.02.2023
Челнинский «КАМАЗ» поменял соперников на сборах в Турции
Фото: ФК «КАМАЗ»

ФК «КАМАЗ» объявил о замене соперников на контрольные матчи в феврале. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Вместо тульского «Арсенала» и узбекистанского ФК «Кызылкум», соперниками челнинской команды станут казахстанский «Каспий» и ФК «Новосибирск». Игры пройдут 9 и 13 февраля.

Матч со «СКА-Хабаровск» пройдет согласно расписанию. Товарищеская встреча состоится завтра в Турции.

Фото: ФК «КАМАЗ»

Напомним, в последнем матче «КАМАЗ» обыграл ярославский «Шинник» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу челнинцев.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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