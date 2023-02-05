Челнинский «КАМАЗ» поменял соперников на сборах в Турции
ФК «КАМАЗ» объявил о замене соперников на контрольные матчи в феврале. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Вместо тульского «Арсенала» и узбекистанского ФК «Кызылкум», соперниками челнинской команды станут казахстанский «Каспий» и ФК «Новосибирск». Игры пройдут 9 и 13 февраля.
Матч со «СКА-Хабаровск» пройдет согласно расписанию. Товарищеская встреча состоится завтра в Турции.
Напомним, в последнем матче «КАМАЗ» обыграл ярославский «Шинник» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу челнинцев.
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